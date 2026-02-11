Демонтирани са стоманени плочи от тротоарните зони при основния ремонт на Дунав мост при Русе. Дейностите по съоръжението продължават в затворения 320-метров участък в платното в посока България. Монтирани са нови стоманобетонни панели, като вече са поставени 24 от общо 128, предвидени в отсечката. Произведени са и 12 нови стоманобетонни панели, с което от началото на ремонта на моста общата им бройка достига 756 броя, съобщиха от АПИ.

През изминалата седмица започна поставянето на армировка и болтови дюбели за закрепване на новите панели в затворения участък. Стартира и монтажът на мрежи и дюбели за торкрет бетон. Обработват се и компрометираните повърхности, предвидени за торкретиране. В следващите дни по график ще продължи производството и подмяната на стоманобетонни пътни панели, както и премахването на компрометирани повърхности.

Основният ремонт на Дунав мост се извършва без спиране на движението. На обекта се работи ежедневно през светлата част от денонощието, в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.

Актуална информация за ремонтните дейности може да бъде намерена в специалната секция „Информация за ремонта на Дунав мост" на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура". Екипът на Агенцията ще подава регулярна актуална информация за ремонта на съоръжението и е на разположение за допълнителни въпроси и уточнения. Само така ще бъде гарантирано точното, прецизно и коректното информиране на всички пътуващи.