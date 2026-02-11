Катастрофа спря движението в отсечката между Стефан Стамболово и Обединение

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно е ограничено движението на път III-504 в отсечката между Стефан Стамболово и Обединение поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Обходният маршрут е : Стефан Стамболово- III-504- общински път за с. Иванча, III-502, с. Обединение и обратно.