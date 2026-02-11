Пилешки кюфтенца със сос “Алфредо”

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
КОЙ ГОТВИ
“Кюфтенцата са толкова калорични, колкото и вкусни, но месото е пилешко и въпреки сметаната, не е тежка храна”, ни пише Пепа Стоева.
ПРОДУКТИ
За 4 порции:
За кюфтенцата:
800 г пилешко филе (много ситно накълцано или смляно на кайма ), 1 яйце, 1 скилидка чесън, 60-70 г галета, 2 ч.л. провансалски подправки микс или по 1 щипка розмарин, мащерка, чубрица, босилек, естрагон, 2 щипки сол, щипка-две черен пипер, 2-3 с.л. зехтин/олио
За соса:
500 мл готварска сметана, 200 мл прясно мляко, 2 с.л. масло, 2 скилидки чесън, сол и пипер на вкус, 2-3 стръкчета пресен босилек
60-70 г пармезан
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Омесваме каймата с продуктите и я прибираме за 2-3 ч в хладилник, за да поеме подправките. Оформяме след това около 22 кюфтенца.
Загряваме мазнината в тиган и запечатваме кюфтенцата до златисто на средна степен на котлона. Изваждаме ги и ги слагаме в чиния.
Слагаме на котлона маслото, добавяме пасираните скилидки чесън и сметаната, прясното мляко и нарязания на ситно босилек.
Подправяме със сол и черен пипер на вкус. Когато сместа заври, връщаме кюфтенцата в тигана и ги оставяме около 10 минути под капак.
Сервираме по 4-5 на порция, 3-4 лъжици сос и поръсваме отгоре с настърган пармезан.