Пилешки кюфтенца със сос “Алфредо”

КОЙ ГОТВИ

“Кюфтенцата са толкова калорични, колкото и вкусни, но месото е пилешко и въпреки сметаната, не е тежка храна”, ни пише Пепа Стоева.

ПРОДУКТИ

За 4 порции:

За кюфтенцата:

800 г пилешко филе (много ситно накълцано или смляно на кайма ), 1 яйце, 1 скилидка чесън, 60-70 г галета, 2 ч.л. провансалски подправки микс или по 1 щипка розмарин, мащерка, чубрица, босилек, естрагон, 2 щипки сол, щипка-две черен пипер, 2-3 с.л. зехтин/олио

За соса:

500 мл готварска сметана, 200 мл прясно мляко, 2 с.л. масло, 2 скилидки чесън, сол и пипер на вкус, 2-3 стръкчета пресен босилек

60-70 г пармезан

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Омесваме каймата с продуктите и я прибираме за 2-3 ч в хладилник, за да поеме подправките. Оформяме след това около 22 кюфтенца.

Загряваме мазнината в тиган и запечатваме кюфтенцата до златисто на средна степен на котлона. Изваждаме ги и ги слагаме в чиния.

Слагаме на котлона маслото, добавяме пасираните скилидки чесън и сметаната, прясното мляко и нарязания на ситно босилек.

Подправяме със сол и черен пипер на вкус. Когато сместа заври, връщаме кюфтенцата в тигана и ги оставяме около 10 минути под капак.

Сервираме по 4-5 на порция, 3-4 лъжици сос и поръсваме отгоре с настърган пармезан.