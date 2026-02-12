Банички сърца

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
КОЙ ГОТВИ
Марияна Бончева предлага ефектна и много лесна рецепта за празника на любовта.
ПРОДУКТИ
1 пакет точени кори, 350 г сирене, 3 яйца, 60-80 г краве масло за намазване, сурово слънчогледово семе за поръсване, по желание 1-2 стръка праз лук
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Приготвяме плънката, като смесваме натрошено сирене с две от яйцата. По желание към плънката прибавяме ситно нарязан праз лук.
Разгъваме един лист от корите и с помощта на четка леко го намазваме с разтопено масло. Отгоре разстиламе нов лист и отново го намазваме с разтопеното масло.
Слагаме от плънката със сирене и яйца, като я разпределяме равномерно по цялата повърхност на кората. Навиваме на стегнато рулце, прегъваме и оформяме сърца.
Подреждаме ги в тава върху хартия за печене, намазана с масло. Баничките намазваме с разбито яйце и поръсваме със слънчогледови семена. Печем в предварително загрята фурна на 180 градуса до златисто.