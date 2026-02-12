Банички сърца

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

КОЙ ГОТВИ

Марияна Бончева предлага ефектна и много лесна рецепта за празника на любовта.

ПРОДУКТИ СНИМКА: Мариана Бончева

1 пакет точени кори, 350 г сирене, 3 яйца, 60-80 г краве масло за намазване, сурово слънчогледово семе за поръсване, по желание 1-2 стръка праз лук

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ СНИМКА: Мариана Бончева

Приготвяме плънката, като смесваме натрошено сирене с две от яйцата. По желание към плънката прибавяме ситно нарязан праз лук.

Разгъваме един лист от корите и с помощта на четка леко го намазваме с разтопено масло. Отгоре разстиламе нов лист и отново го намазваме с разтопеното масло.

Слагаме от плънката със сирене и яйца, като я разпределяме равномерно по цялата повърхност на кората. Навиваме на стегнато рулце, прегъваме и оформяме сърца.

Подреждаме ги в тава върху хартия за печене, намазана с масло. Баничките намазваме с разбито яйце и поръсваме със слънчогледови семена. Печем в предварително загрята фурна на 180 градуса до златисто.