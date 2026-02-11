"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Възстановено е движението по пътя Плевен - Бяла в участъка Масларево – Горна Студена, което беше временно ограничено заради катастрофа, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ).

Пътнотранспортното произшествие е станало около 15:00 ч. между джип и бус.

Движението във временно затворения участък е възстановено, след като е обработено по административен ред, а пътното платно – почистено, посочиха от пресцентъра на Областна дирекция (ОД) на МВР във Велико Търново.

Възстановено е движението и между селата Градина и Обединение, което беше временно ограничено след катастрофа, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ).

При произшествието, станало с участието на два леки автомобила, е пострадал единият от водачите.