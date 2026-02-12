ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Еврото увеличи милионерите с нови 606 за 1 година,...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22270793 www.24chasa.bg

На 12 февруари рожден ден имат

2012

Меглена Плугчиева, дипломат, бивш вицепремиер, бивш депутат

Борислав Михайлов, капитан на четвъртите на света по футбол САЩ'94, бивш президент на БФС

Георги Милев, председател на КРИБ-Перник

Кирякос Аргиропулос, режисьор, създател и артистичен директор на Международния фестивал за уличен и куклен театър “Панаир на куклите”

Константин Динев, бизнесмен

Проф. Николай Дойнов, поет, публицист, председател на Съюза на народните читалища

Павлина Панова, председател на Конституционния съд

Ремзи Осман, депутат

Румен Белчев, журналист, писател хуморист, управител на вестник “Стършел”

Светослав Петров, селекционер на юношеските национални отбори по футбол, бивш национал по футбол

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Празници

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)