КОЙ ГОТВИ

“Предлагам моя интерпретация на торта “Червено кадифе”, подходяща за 14 февруари и 8 март”, ни пише Наталия Панчева.

ПРОДУКТИ

100 г краве масло, 100 г стевиола на прах, 2 ч.л. екстракт от ванилия, 5 яйца, 60 мл зехтин, 1 ч.л. ябълков оцет, 20 г какао на прах, 2 ч.л. червено цвекло на прах (или 1 1/2 ч.л. натурален течен червен оцветител), 200 г брашно, 60 мл прясно мляко, 1 с.л. бакпулвер, кокосово масло за намазване на тавата

За крема:

50 г краве масло, 450 г крема сирене, 40 г стевиола на прах, 1 ч.л. ванилов екстракт

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Намазняваме с кокосово или краве масло дъното и страните на две кръгли форми за торта. Застиламе пергаментова хартия на дъното. Намазняваме отново. С миксер разбиваме мекото краве масло, стевиолата (предварително смляна на прах) и екстракта от ванилия.

Добавяме яйцата едно по едно, като разбиваме. Смесваме зехтина, ябълковия оцет, какаото и червеното цвекло на прах (или червения оцветител). Изсипваме какаовата смес към яйчената и с шпатула разбъркваме. Добавяме брашното, бакпулвера и млякото.

Разбиваме сместа с миксер. Приготвяме трохичките за декорация, като изсипваме 1/4 от тестото в подготвената тава. Печем в загрята до 160 градуса фурна около 10 минути. След това го охлаждаме и натрошаваме с пръсти.

Разпределяме равномерно тестото за блатовете в двете тави. Печем ги. Изваждаме готовите блатове, охлаждаме ги за 5 минути в тавата, след което премахваме хартията. Оставяме ги да се охладят напълно. Разбиваме с миксер мекото масло с крема сиренето, стевиолата на прах и ваниловия екстракт на гладък крем.

Намазваме първия блат с 1/3 от крема. Отгоре слагаме втория блат и намазваме с достатъчно крем, за да покрие горната и страничната част на тортата. Двата блата може да разрежем, за да получим 4 по-тънки. Декорираме с натрошените трохи. Оставяме в хладилник.