Откриха изключително рядка птица в Североизточна Б...

Обявиха жълт код за дъжд и гръмотевици в 10 области в страната

На много места се очакват гръмотевици. Снимка: Пиксабей

Жълт код за потенциално опасно време е обявен в 10 области на страната утре. Предупреждението е в сила за: Бургас, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Хасково, Пловдив, Кърджали, Пазарджик, Смолян и Благоевград.

Ще духа до умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток, в Дунавската равнина – от запад. В повечето места минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, за София – около 2°, максималните – между 5° и 10°, за София – около 7°.

В планините ще бъде облачно. В ниските части ще вали дъжд, в местата над 1500-1600 метра надморска височина - сняг. Значителни ще са валежите в Рило-Родопската област, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 1°.

По Черноморието ще бъде облачно и на много места ще вали дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 8°-9°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

