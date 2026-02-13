Меко за сезона - до 17 градуса в почивните дни

От понеделник нов циклон ще донесе дъжд, сняг и студ

Минималните температури в населените места в петък ще бъдат от -1° до 5°, в югозападните райони - до 7, по Черноморието - до 6°. След временно прекъсване на валежите се очаква да премине нова вълна от дъждовни облаци. Утрото на запад ще е дъждовно, а на изток облачно. През деня валежите ще обхващат централните и източниту части от страната. В ниските места ще вали дъжд, а в планините - сняг . През нощта над Източна България ще се задържи дъждовно, а над западната половина от страната валежите временно ще спират.

Ще има слаб вятър от запад. По високите части на планините ще духат до умерени ветрове от югозапад със скорост до 25 км/ч. Максималните температури ще бъдат от 5 до 8 градуса, в района на Сандански до 10, по Черноморието до 8-9. За района на София минималната температура ще е 1-2 градуса, а максималната - до 8-9 градуса. Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

В събота минималните температури в населените места ще бъдат от 2 до 7 градуса, в югозападните райони и по Черноморието до 7. Сутринта по Черноморието ще е дъждовно, на запад ще бъде слънчево. През деня над цялата страна ще има облаци от високия етаж със слънчеви часове. Следобед ще се усилва вятърът и от запад облаците ще се уплътняват. През нощта над Югозападна България ще завали дъжд.

Максималните температури ще са 12-16 градуса, в района на Сандански до 16, по Черноморието до 15. За София минималната температура ще е 2-3 градуса, максималната до 11-12.

Над планините преди обед ще има разкъсани облаци. Следобед от запад ще се заоблачава и вятърът ще се усилва. Максималните температури над 2500 м ще са от -4° до -1° , а на 1500 м - от 4° до 7° .

В неделя минималните температури в населените места ще бъдат от 2 до 7 градуса, в югозападните райони и по Черноморието до 7. Ще е ветровито с валежи от дъжд, със значителни количества в южните и в източните райони. В Северна България дъждовете ще бъдат по-слаби. През нощта от запад на изток валежите ще спират. Ще застудява. Максималните температури ще бъдат от 13° до 17° градуса, в Сандански и по Черноморието до 17°. За София минималната температура ще е 4°-5°, максималната до 13°-14°. Идва нова порция дъжд и сняг. Снимка: Велислав Николов

Над планините ще е облачно, ветровито, с валежи от мокър сняг. Следобед валежите спират.

Максималните температури над 2500 м ще са от -5° до -2°, а на 1500 м - от 3° до 6°.

В понеделник нов циклон ще донесе дъжд и сняг, с интензивни валежи в южната половина от страната.

Във вторник ще валят дъжд и сняг в цялата страна, по-интензивно в южните райони. В населените места ще се образува снежна покривка, в Дунавската равнина до 10 см, а на юг до 2,5 см. В планините нов сняг до 15-20 см. В сряда ще има слънчеви часове, а следобед отново ще се заоблачава. Видимостта в ниските места ще бъде намалена. В четвъртък от запад се очаква нова порция студ и снеговалежи.

