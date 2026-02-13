ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шофьор на камион уби жена на пътя Велико Търново -...

Валежи от дъжд ни очакват на 13 февруари

3228
Дъжд Снимка: pixabay

Валежите днес през деня ще обхванат по-голямата част от страната. Значителни по количество ще бъдат те на много места в южните райони. В югоизточните части от страната ще има и гръмотевична дейност. Ще духа до умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток, в Дунавската равнина – от запад. В повечето места минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, за София – около 2°, максималните – между 5° и 10°, за София – около 7°.

Атмосферното налягане е значително по-ниско от средното за месеца и няма да претърпи съществени промени.

По Черноморието ще бъде облачно и на много места ще вали дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 8°-9°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде облачно. В ниските части ще вали дъжд, в местата над 1500-1600 метра надморска височина – сняг. Значителни ще бъдат валежите в Рило-Родопската област, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 1°, съобщават НИМХ и БТА.

Дъжд Снимка: pixabay

