Православен календар за 13 февруари, вижте кои са имениците днес

3984
Православен календар СНИМКА: Архив

Преп. Мартиниан. Св. Евлогий, архиеп. Александрийски. Преп. Зоя (Живка) и Фотина (Светлана)

Преп. Мартиниан се е родил в Кесария и дълги години прекарал в молитви и борба с изкушенията. Заради човешките си слабости избягал на скала в морето в пълно уединение. Един ден жена споходила Мартиниан и той се хвърлил в бурното море, за да спаси душата си от греха. Тогава Господ му изпратил делфин, който го изнесъл на брега. Бог му показал друг път - да броди из целия свят и да проповядва словото му. Светецът обходил 164 страни и умрял в Атина.

Имен ден: Евлоги, Евлогий, Евлогия, Зoя

Православен календар СНИМКА: Архив

