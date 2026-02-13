Проф. Георги Рачев: Мокро с температури до 14-15 градуса в събота и неделя, после студ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мокри дни и температури до 14-15 градуса ни очакват в събота и неделя, а от понеделник ще стане и по-студено, коментира проф. Георги Рачев по Би Ти Ви.

"Улрике-2" ще предизвика много сериозни валежи в Западна Гърция в порядъка на 100-150 литра за 24 часа.

Между 300 и 500 евро струва да наименуваш на циклон или антициклон на името на гаджето и съпругата си за Свети Валентин например, вметна шеговито професорът. Балканите са обхванати от шести средиземноморски циклон, язовирите по каскадата Арда преливат, каза още проф. Рачев.

Хубаво време ще има на празника Свети Валентин, Балканите ще са най-топлото място в Южна Европа.

В София ще е 13 градуса, в Пловдив - 15-16 през уикенда.

В Пампорово дъжд и сняг от неделя, а в Боровец от понеделник до сряда.

По морето във Варна се очакват най-съществените валежи. Ще остане дъждовно.

Във Велико Търново предбалкана събота и неделя температурите ще достигнат 13 градуса.

Плевен - студено в понеделник и вторник, влажно и дъждовно време в събота и неделя.

Цялата следваща седмица ще е по-хладна, завърши прогнозата си проф. Рачев.