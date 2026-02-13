ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спряха движението за камиони по пътя Батак - Доспат

2016
Тежкотоварни камиони Снимка Архив

Временно е ограничено движението на тежкотоварни МПС над 12 т с ремаркета и полуремаркета по път ІІ-37 Батак - Доспат в област Пазарджик от Превала до границата с област Смолян поради обилен снеговалеж и необходимост от снегопочистване. Алтернативен маршрут: от гр. Пещера по път ІІІ-375 до кръстовище при гр.Стамболийски - по път ІІІ-866 през Кричим и Девин и по път ІІІ-197 до Доспат. Участъкът е обозначен с пътни знаци.

