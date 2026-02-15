ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Месни заговезни е!

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22284733 www.24chasa.bg

На 15 февруари рожден ден имат

2296

Николай Берковски, отговорен секретар на в. “Българска армия”

Акад. Ангел Гълъбов, вирусолог

Д-р Цветко Георгиев, завеждащ на Отделението по хирургия на новороденото в УМБАЛСМ “Пирогов”

Проф. Гарабед Минасян, макроикономист

Комисар Ангел Папалезов, началник на Криминална полиция, първи отдел в ГД “Национална полиция”

Деси Банова-Плевнелиева, тв водеща

Д-р Алеко Кюркчиев, ръководител на Отделението за профилактика на тромбоемболизма във ВМА

Проф. Божидар Бояджиев, художник

Д-р Валя Петрова, началник на микробиологичната лаборатория в МБАЛ “Проф. Д. Ранев” - гр. Пещера

Д-р Маринела Димова, началник на микробиологичната лаборатория в МБАЛ “Бургасмед”

Антоанета Байчева, ръководител на офиса на фондация “Ханс Зайдел” в България, бивш генерален консул на България във Франкфурт на Майн

Емил Гъргоров-Бадема, бивш футболен национал

Ива Пранджева, лекоатлетка и треньорка

Валери Божинов, футболист

Виргиния Здравкова, модна дизайнерка

Росен Рашев-Рошпака, художник

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Празници

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На политиците “Петрохан” явно им е по-добър пиар от олимпийците