На 15 февруари рожден ден имат

Николай Берковски, отговорен секретар на в. “Българска армия”
Акад. Ангел Гълъбов, вирусолог
Д-р Цветко Георгиев, завеждащ на Отделението по хирургия на новороденото в УМБАЛСМ “Пирогов”
Проф. Гарабед Минасян, макроикономист
Комисар Ангел Папалезов, началник на Криминална полиция, първи отдел в ГД “Национална полиция”
Деси Банова-Плевнелиева, тв водеща
Д-р Алеко Кюркчиев, ръководител на Отделението за профилактика на тромбоемболизма във ВМА
Проф. Божидар Бояджиев, художник
Д-р Валя Петрова, началник на микробиологичната лаборатория в МБАЛ “Проф. Д. Ранев” - гр. Пещера
Д-р Маринела Димова, началник на микробиологичната лаборатория в МБАЛ “Бургасмед”
Антоанета Байчева, ръководител на офиса на фондация “Ханс Зайдел” в България, бивш генерален консул на България във Франкфурт на Майн
Емил Гъргоров-Бадема, бивш футболен национал
Ива Пранджева, лекоатлетка и треньорка
Валери Божинов, футболист
Виргиния Здравкова, модна дизайнерка
Росен Рашев-Рошпака, художник