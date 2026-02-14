ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Слънце и малко дъжд ни очакват на 14 февруари

Времето 
Слънце и облаци ще се редуват. Снимка: Пиксабей

Днес ще преобладава слънчево време. От запад облачността ще се увеличава и по-късно след обяд в западните райони ще завали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 11° и 16°, в София – около 11°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 10°-15°. Температурата на морската вода ще е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините облачността от запад ще се увеличава и по-късно след обяд в Рило-Родопския масив и Западна Стара планина ще завали дъжд, над около 2000 метра - сняг. Ще духа умерен, временно силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.

През нощта срещу неделя валежите ще обхванат цялата страна, съобщават от НИМХ и БТА.

