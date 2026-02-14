ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Православен календар за 14 февруари, днес е Голяма Задушница

Православен календар СНИМКА: Архив

Успение на св. Кирил Славянобългарски. Преп. Авксентий. (Задушница)

Според известното кратко житие на Константин Философ, наречен в монашеството Кирил, произхождал от знатни родители Лъв и Мария, солунски славяни. Високото положение на бащата и богатите дарования на момчето отворили вратите на знаменитата Магнаурска школа в Цариград, където Константин учил заедно с децата на византийските царе и боляри под ръководството на известни учители и на учения Фотий, бъдещия цариградски патриарх.

Завършил образованието си с прозвището Философ, той бил назначен за патриаршески библиотекар и преподавател по философия. На него били възлагани и разни поръчения от обществен характер. Отегчен от суетата на тоя свят, Константин избягал тайно в манастира на малоазийския Олимп при своя брат Методий, където именно извършил в пост и молитва приснопаметното си дело – да създаде славянска азбука и да преведе свещените книги на Православната църква на езика на солунските българи.

Имен ден: Валентин, Валентина, Вальо, Валю, Валя

Днес православните християни отбелязват първата за годината Голяма Задушница – ден, посветен на възпоменанието на нашите покойни близки. 

Задушницата се отбелязва винаги в съботен ден – денят, в който Църквата се моли за душите на починалите и напомня за надеждата във вечния живот.

Православен календар СНИМКА: Архив

