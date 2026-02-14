ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Движението е интензивно на изхода за камиони на "Капитан Андреево"

Интензивен трафик на ГКПП "Капитан Андреево". Снимка: Архив

Трафикът е интензивен на Граничния контролно-пропускателен (ГКПП) Капитан Андреево с Турция на изход за товарни автомобили, съобщава на сайта си Главна дирекция" Гранична полиция.

На границата с Гърция от 20 януари през граничния преход "Рудозем" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. Автомобили до 3,5 тона преминават и през граничните преходи Златоград, Маказа и Ивайловград, предава БТА.

На граничните преходи Кулата, Илинден и Капитан Петко войвода преминават преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния.

На границата с Република Северна Македония движението е нормално гранични пунктове. 

На границата със Сърбия трафикът е нормален на всички гранични пунктове.

