Движението е интензивно на изхода за камиони на "Капитан Андреево"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трафикът е интензивен на Граничния контролно-пропускателен (ГКПП) Капитан Андреево с Турция на изход за товарни автомобили, съобщава на сайта си Главна дирекция" Гранична полиция.

На границата с Гърция от 20 януари през граничния преход "Рудозем" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. Автомобили до 3,5 тона преминават и през граничните преходи Златоград, Маказа и Ивайловград, предава БТА.

На граничните преходи Кулата, Илинден и Капитан Петко войвода преминават преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния.

На границата с Република Северна Македония движението е нормално гранични пунктове.

На границата със Сърбия трафикът е нормален на всички гранични пунктове.