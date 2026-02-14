Катастрофа на "Тракия", движението е в изпреварващата лента

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Движението при км 165 на АМ "Тракия" в посока София се осъществява в изпреварващата лента поради ПТП, съобщи АПИ.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".