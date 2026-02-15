Неделя Месопустна (Месни заговезни).

Днес е църковният празник Неделя месопустна, наричан още Месни заговезни.

Месни заговезни е винаги в неделя - осем седмици преди Великден. Празникът получава названието си от традиционната вечеря с месни ястия, след която е забранено да се яде месо до края на Великия /Великденския/ пост. Думата "заговезни" идва от заговявам, започвам да постя.

В съботата преди Месни заговезни бе Задушница, когато се прави помен за мъртвите. Седмицата между Месни и Сирни заговезни се нарича Сирница, защото е подготовка за Великия пост. До Сирни заговезни трябва да приключат всички сватби, защото през Великия пост до вторник на Светлата седмица не се позволява венчаване.

Св. ап. Онисим. Преп. Евсевий Сирийски.

Онисим бил роб при знатен фригиец. Един ден се провинил пред господаря си и за да не бъде наказан, напуснал дома му и отишъл в Рим. По това време там проповядвал ап. Павел. Той пленил младежа със своето слово и Онисим станал негов ученик. Скоро след това ап. Павел научил историята на своя ученик. По негово настояване Онисим се върнал при господаря си, който му дал прошка, правото да бъде свободен и го надарил с богатство. Онисим раздал парите си на бедните и се отдал в служба на Бога.