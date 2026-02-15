ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Робърт Търман, ученик на Далай Лама: Много хора се...

Интензивно е движението на изхода за камиони на ГКПП "Капитан Андреево" и "Лесово"

Интензивен трафик на ГКПП "Капитан Андреево". Снимка: Архив

Движението е интензивно на ГКПП "Капитан Андреево" и "Лесово" на изход за товарни автомобили, съобщава на сайта си Главна дирекция "Гранична полиция".

На границата с Гърция от 20 януари през прехода "Рудозем" преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. Автомобили до 3,5 тона преминават и през преходите "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград".

На граничните преходи "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На границата със Северна Македония трафикът е нормален на всички пунктове. Нормално е движението и на граничните пунктове със Сърбия. На границата с Румъния трафикът е нормален на всички преходи.

Интензивен трафик на ГКПП "Капитан Андреево". Снимка: Архив

