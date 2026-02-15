ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пекин стартира мащабен план за модернизация на чае...

В планините на много места вали дъжд, в по-високите части преминава в сняг

В планините на много места вали дъжд, а по високите части преминава в сняг СНИМКА: Пиксабей

В планините на много места вали дъжд, а по високите части преминава в сняг, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския червен кръст.

Има ураганни, бурни ветрове, а на места е облачно и мъгливо, допълниха от ПСС.

За изминалото денонощие спасителните екипи не са реагирали на сериозни сигнали за инциденти.

В планините облачността ще е значителна, с краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд, на места с гръмотевици. В Рило-Родопския масив и Западна Стара планина над около 2000 метра валежите ще са от сняг. Ще духа силен, по високите части и бурен вятър от юг-югозапад, като след обяд ще се ориентира от запад.

Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 1°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

