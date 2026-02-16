Тас кебап с пилешко

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ

“Тас кебап на турски означава кебап в купа”, ни пише Румяна Любомирова и изпраща интересна рецепта.

ПРОДУКТИ

1 “пеперуда” пилешко филе, кимион, бял пипер, олио и сол, 1/2 червен лук, 2 моркова, 1/2 ч. бяло вино, 1/2 к.ч. доматено пюре (или 1 ч.ч. смлени домати), щипка захар, 1/2 кубче бульон, 1 с.л. заквасена сметана; 1 ч.ч. ориз, 2 ч.ч. вода и 1 ч.л. сол

Подправки:

3 счукани зърна бахар, 4-5 зърна черен пипер, 2 дафинови листа, 1/2 ч.л. суха майорана, 1/2 с.л. сладък и щипка лют червен пипер

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Измиваме добре ориза и го слагаме в подсолена вода за 10-12 мин с похлупак на силен огън, а след като заври, намаляваме топлината до минимум. Изтискваме малко лимонов сок, който ще запази белотата на зрънцата, по-късно гарнираме с люспи масло или олио.

Нарязваме месото на едри хапки, поръсваме с кимион, сол и пипер. Запържваме го. Добавяме лука и морковите, които сме наситнили на тънки шайби.

Наливаме виното, бъркаме, следва доматеното пюре с щипка захар, стрит бульон и гореща вода до нивото на съставките. Овкусяваме с подправките. Ястието трябва да къкри до идеално омекване на месото и редуциране на соса около 20-30 минути.

Задушаваме при затворен капак без отвор, а още по-добре, ако под него има алуминиево фолио. За сгъстяване използваме заквасена сметана, разбита с вилица направо в доматения сос. След минута снемаме съда от котлона.

Пълним с пилаф купичка за супа, която обръщаме в центъра на плоска чиния, и насипваме няколко лъжици от соса в кръг около ориза. Завършваме със заливка на върха.