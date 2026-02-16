Интензивен трафик на граничните пунктове Капитан Андреево и Калотина

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Интензивен е трафикът на ГКПП Капитан Андреево на границата с Турция на изход за товарни автомобили, съобщават на сайта си от „Гранична полиция".

Движението е интензивно и на ГКПП Калотина на границата със Сърбия вход и изход за леки автомобили.

От „Гранична полиция" напомнят, че от 20.01.2026 г през граничния преход с Гърция Рудозем преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи Златоград, Маказа и Ивайловград.

На граничните преходи Кулата, Илинден и Капитан Петко войвода преминават преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични пунктове с Република Северна Македония, както и на граничните преходи с Румъния.