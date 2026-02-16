Движението на при км 39 на АМ "Хемус" към София е в изпреварваща лента заради катастрофа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Движението при км 39 на АМ "Хемус" в посока София се осъществява в изпреварваща лента поради ПТП, съобщи БТА.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.