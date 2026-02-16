ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Движението при км 118 на пътя Смолян - Средногорци е в една лента, има свлачище

Свлачище (Снимката е илюстративна)

Движението при км 118 на път II-86 Смолян - Средногорци се осъществява в една лента поради паднала скална маса, съобщиха от АПИ.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

