Движението при км 118 на пътя Смолян - Средногорци е в една лента, има свлачище

Движението при км 118 на път II-86 Смолян - Средногорци се осъществява в една лента поради паднала скална маса, съобщиха от АПИ.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.