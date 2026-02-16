ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Камион аварира при км 49 от пътя Димово - Ружинци, движението е в една лента

Аварирал тир СНИМКА: Архив

Движението по път I-1 Димово - Ружинци от км 48 до км 49 се извършва временно в една лента поради аварирал ТИР при км 49, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира на пътна полиция.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Аварирал тир СНИМКА: Архив

