Камион аварира при км 49 от пътя Димово - Ружинци, движението е в една лента

Движението по път I-1 Димово - Ружинци от км 48 до км 49 се извършва временно в една лента поради аварирал ТИР при км 49, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира на пътна полиция.