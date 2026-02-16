Катастрофа край село Ягода, движението по пътя Казанлък - Стара Загора е в една лента

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно движението по път I-5 Казанлък - Стара Загора в района на с. Ягода се осъществява в една лента поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от Пътна полиция.