Катастрофа край село Ягода, движението по пътя Казанлък - Стара Загора е в една лента

1400
Полиция СНИМКА: Архив

Временно движението по път I-5 Казанлък - Стара Загора в района на с. Ягода се осъществява в една лента поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от Пътна полиция.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

