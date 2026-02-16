Движението по пътя Преслав - Върбица е в една лента заради свлачище

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Движението при км 146 на път I-7 Преслав - Върбица се осъществява двупосочно в една лента поради свлякла се земна маса, съобщиха от АПИ.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".