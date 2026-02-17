Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
“С голямо удоволствие бих искал да ви представя суперлесната и много вкусна рецепта за картофени минипици. Ето как да си ги приготвите”, ни пише Петко Петков.
ПРОДУКТИ:
5-6 големи картофа
(Количеството е по избор):
доматено пюре
микс салами
кашкавал
Начин на приготвяне:
Сваряваме картофите и ги обелваме. Нареждаме ги в тавичка и ги притискаме с дъска за рязане или друго подходящо за целта.
Намазваме с доматено пюре, нареждаме останалите продукти и печем в загрята фурна на 180 градуса не повече от 20 минути.
Поднасяме с любима напитка и се наслаждаваме на вкуса.