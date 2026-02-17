"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

“С голямо удоволствие бих искал да ви представя суперлесната и много вкусна рецепта за картофени минипици. Ето как да си ги приготвите”, ни пише Петко Петков.

ПРОДУКТИ:

5-6 големи картофа

(Количеството е по избор):

доматено пюре

микс салами

кашкавал Снимка: Личен архив

Начин на приготвяне:

Сваряваме картофите и ги обелваме. Нареждаме ги в тавичка и ги притискаме с дъска за рязане или друго подходящо за целта.

Намазваме с доматено пюре, нареждаме останалите продукти и печем в загрята фурна на 180 градуса не повече от 20 минути.