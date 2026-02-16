Жълт и оранжев код за значителни валежи в цялата страна на 17 февруари

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

За 17 февруари, вторник, още от днес Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде предупреждение от първа степен - жълт код, за значителни валежи в цялата страна. Това се съобщава в картата с предупредителните кодове за опасните метеорологични явления, публикувана в сайта на НИМХ.

Предупреждение от втора степен - оранжев код, е издадено за областите: Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол, Бургас, София-област, Ловеч, Видин и Монтана.

Предупреждение от първа степен за силен вятър е в сила за Североизточна България, където пулсациите на североизточния вятър ще достигат до 17-20 метра в секунда.

В повечето райони на страната количествата на валежите ще са до 25 литра на квадратен метър, а в южните райони от страната, на места в Предбалкана и в Средногорието - между 40-50 литра на квадратен метър.

Валежи от сняг ще има в северозападните райони и по високите полета в Западна България. През нощта срещу сряда, с понижението на температурите, дъждът в почти цялата страната ще премине в сняг и ще се образува снежна покривка, информират синоптиците от НИМХ, съобщава БТА.