ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Името на сп. "Космос" – в Космоса с любезното съде...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22298768 www.24chasa.bg

Жълт и оранжев код за значителни валежи в цялата страна на 17 февруари

3424
снимка: Националният институт по метеорология и хидрология

За 17 февруари, вторник, още от днес Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде предупреждение от първа степен - жълт код, за значителни валежи в цялата страна. Това се съобщава в картата с предупредителните кодове за опасните метеорологични явления, публикувана в сайта на НИМХ.

Предупреждение от втора степен - оранжев код, е издадено за областите: Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол, Бургас, София-област, Ловеч, Видин и Монтана.

Предупреждение от първа степен за силен вятър е в сила за Североизточна България, където пулсациите на североизточния вятър ще достигат до 17-20 метра в секунда.

В повечето райони на страната количествата на валежите ще са до 25 литра на квадратен метър, а в южните райони от страната, на места в Предбалкана и в Средногорието - между 40-50 литра на квадратен метър.

Валежи от сняг ще има в северозападните райони и по високите полета в Западна България. През нощта срещу сряда, с понижението на температурите, дъждът в почти цялата страната ще премине в сняг и ще се образува снежна покривка, информират синоптиците от НИМХ, съобщава БТА.

 

снимка: Националният институт по метеорология и хидрология

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Времето

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Меглена Плугчиева и Пламен Александров: По време на ковида изживяхме нашата дигитална любов с вечери на лаптопите