ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Биохакинг с кисело зеле или с кимчи? Учените: и с ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22298777 www.24chasa.bg

На 17 януари рожден ден имат

2616
Снимка: Архив

Антонина Стоянова, учредител и председател на фондация “Ценности” и академия “Живей елегантно”

Антон Станков, адвокат, бивш министър на правосъдието

Румен Симеонов, банкер, бивш подуправител на БНБ

Доц. Стоян Сопотенски, хирург, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”

Иглика Трифонова, режисьор

Проф. Михаил Мелтев, режисьор

Проф. Христо Йоцов, джаз музикант, композитор, барабанист

Васил Тончев, социолог

Доц. д-р Иван Кирилов Иванов, психолог, преподавател във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

Петър Петров, легендарен лекоатлет, олимпийски медалист

Марин Янев, актьор

Ивайло Герасков, актьор

Бойко Митков - Бойо, скулптор

Пламен Георгиев, бивш председател на КПКОНПИ и бивш консул във Валенсия

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Празници

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Меглена Плугчиева и Пламен Александров: По време на ковида изживяхме нашата дигитална любов с вечери на лаптопите