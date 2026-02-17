На 17 януари рожден ден имат

Антонина Стоянова, учредител и председател на фондация “Ценности” и академия “Живей елегантно”
Антон Станков, адвокат, бивш министър на правосъдието
Румен Симеонов, банкер, бивш подуправител на БНБ
Доц. Стоян Сопотенски, хирург, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”
Иглика Трифонова, режисьор
Проф. Михаил Мелтев, режисьор
Проф. Христо Йоцов, джаз музикант, композитор, барабанист
Васил Тончев, социолог
Доц. д-р Иван Кирилов Иванов, психолог, преподавател във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”
Петър Петров, легендарен лекоатлет, олимпийски медалист
Марин Янев, актьор
Ивайло Герасков, актьор
Бойко Митков - Бойо, скулптор
Пламен Георгиев, бивш председател на КПКОНПИ и бивш консул във Валенсия