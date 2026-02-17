Православен календар за 17 февруари, вижте кой празнува имен ден

Св. вмчк Теодор Тирон. Преп. Роман Търновски

Теодор бил млад войник, който ревностно пазел своята вяра. Той подпалил един от главните идолски храмове и бил отведен на съд, за да се покае. Но Теодор не се подчинил. Бил хвърлен в тъмница без право на храна и вода. Заради неговата непреклонност го изгорили на клада. Една благочестива християнка прибрала останките му и всяка година на 17 февруари правела помен в негова памет.

Имен ден празнуват Теодор, Тео, Теодора, Дора, Тодор, Тодора, Тодорка, Тотка, Тотко, Тотьо.