Трети ден републиканският път Велинград – Сърница остава затворен

1108
кадър:БНТ

Трети ден републиканският път Велинград – Сърница остава затворен, след като река Чепинска излезе от коритото си и заля платното.

До тази критична ситуация се стигна след последните интензивни валежи, довели до запушване с наноси на тунела, който отвежда водите на река Чепинска към язовир Батак.

Опасенията на местните хора са, че реката може да подкопае и откъсне шосето. Дни преди това преминаването през отсечката беше ограничено и заради срутване на голяма скална маса. От областната управа в Пазарджик увериха, че продължава разбиването и извозването ѝ. А от АПИ и фирмата, която поддържа пътя, са обещали, че до седмица трасето ще бъде напълно разчистено. Ако това не се случи, хората заплашват с протести, съобщи БНТ.

кадър:БНТ

