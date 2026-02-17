ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украйна и Русия сядат на нови мирни преговори днес

Интензивен трафик на "Капитан Андреево"

1080
Интензивен трафик на ГКПП "Капитан Андреево". Снимка: Архив

Трафикът е интензивен на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) на границата с Турция „Капитан Андреево" на изход за товарни автомобили. Това съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция" – МВР на сайта на ведомството. Информацията за трафика на българските ГКПП е към 6:00 ч. тази сутрин.

От 20 януари през граничния преход „Рудозем" на границата с Гърция преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград".

На граничните преходи „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На границите с Република Северна Македония и със Сърбия трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

Нормален е трафикът и на всички гранични преходи с Румъния.

