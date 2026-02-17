ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украйна и Русия сядат на нови мирни преговори днес

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22300357 www.24chasa.bg

Георги Рачев: Времето ще се сменя като настроението на жена - редува топло, студено, дъжд и сняг

2088
Проф. Георги Рачев Снимка: СТОПКАДЪР BTV

Снегът се завръща за малко и ще си тръгне много бързо. Зимата си отива свърши ли февруари. Зимата си отива мрачна и по-топла с 1 градус. Това каза пред Би Ти Ви климатологът проф. Георги Рачев.

Валежите започват от днес и привечер ще се обърне в сняг. В софия ще остане леко лигаво, както казват моите студенти, каза още проф. Рачев.

Следващият циклон ще е от петък. В четвъртък и петък ще е топло, а в събота ще нахлуе по-студен въздух, каза още той.

Времето е динамично, като настроението на жена, каза още той.

От неделя ще има по-топли дни, които ще приличат повече на пролетни, а не за края на зимата, каза още той.

Проф. Георги Рачев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Времето

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Меглена Плугчиева и Пламен Александров: По време на ковида изживяхме нашата дигитална любов с вечери на лаптопите