Георги Рачев: Времето ще се сменя като настроението на жена - редува топло, студено, дъжд и сняг

Снегът се завръща за малко и ще си тръгне много бързо. Зимата си отива свърши ли февруари. Зимата си отива мрачна и по-топла с 1 градус. Това каза пред Би Ти Ви климатологът проф. Георги Рачев.

Валежите започват от днес и привечер ще се обърне в сняг. В софия ще остане леко лигаво, както казват моите студенти, каза още проф. Рачев.

Следващият циклон ще е от петък. В четвъртък и петък ще е топло, а в събота ще нахлуе по-студен въздух, каза още той.

Времето е динамично, като настроението на жена, каза още той.

От неделя ще има по-топли дни, които ще приличат повече на пролетни, а не за края на зимата, каза още той.