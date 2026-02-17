Временно спират водата в Студентски град

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно спират водоподаването по столичната ул. "Атанас Манчев"пв Студентски град, съобщават на сайта на "Софийска вода". Причината е планирано спиране заради ремонт на спирателен кран.

От 9.30 до 21.30 часа на 17 февруари без вода ще са живеещите в района между ул. "Акад. Борис Стефанов", ул. "Атанас Манчев", ул. "Акад. Стефан Младенов" и ул. "Проф. Атанас Иширков".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа ще бъде осигурена водоноска на ул. "Атанас Манчев" № 12 /на паркинга/.