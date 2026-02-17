Паднали скали затрудняват движението по пътя Момчиловци - Баните в района на Виево

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Паднала скална маса затруднява движението по път III-863 Момчиловци - Баните в района на Виево /при км 15/, съобщават от пресцентъра на Агенция "Пътна инфаструктура".

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразен скорост.