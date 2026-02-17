ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Извадиха тумор колкото пъпеш от корема на жена в Б...

Паднали скали затрудняват движението по пътя Момчиловци - Баните в района на Виево

Път Снимка: Pixabay

Паднала скална маса затруднява движението по път III-863 Момчиловци - Баните в района на Виево /при км 15/, съобщават от пресцентъра на Агенция "Пътна инфаструктура".

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразен скорост.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Път Снимка: Pixabay

