Връщат за ново разглеждане делото срещу Кристина, ...

Катастрофа затруднява движението по пътя Обнова - Плевен в района на Тотлебен

Полиция СНИМКА: 24 часа

Движението по път I-3 Обнова - Плевен в района на Тотлебен се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП, съобщих от АПИ.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

