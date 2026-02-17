ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ощетиха с над 12 000 лв. освободена пловдивска пре...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22302930 www.24chasa.bg

Катастрофа затруднява движението при км 16 на магистрала "Европа" в посока София

3636
АМ „Европа“ СНИМКА: МРРБ

Катастрофа затруднява движението при км 16 на АМ "Европа" в посока София, съобщават от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

АМ „Европа“ СНИМКА: МРРБ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Меглена Плугчиева и Пламен Александров: По време на ковида изживяхме нашата дигитална любов с вечери на лаптопите