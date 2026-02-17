Катастрофа затруднява движението при км 16 на магистрала "Европа" в посока София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Катастрофа затруднява движението при км 16 на АМ "Европа" в посока София, съобщават от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".