Ощетиха с над 12 000 лв. освободена пловдивска пре...

Региони без граници
Спряха движението за камиони през проходите Превала и Рожен заради снеговалеж

Прохода Превала. Снимка: Архив

Ограничава се движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите Превала и Рожен, поради снеговалеж и снегопочистване, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". 

На проходите Превала, Рожен и Пампорово вали обилен сняг. В по-ниските части в област Смолян продължава да вали пороен дъжд. Дъждовете през последните дни предизвикаха значителни щети върху публичната инфраструктура и частни имоти.

По-рано днес от АПИ призоваха шофьорите да тръгват на път с автомобили, подготвени за зимни условия. 

Очакванията на метеоролозите са за значителни валежи от дъжд, като за днес е обявен оранжев код за валежи от дъжд в 11 области, а с понижаване на температурите, той ще преминава в сняг. За утре - 18 февруари, прогнозите са в цялата страна дъждът да премине в сняг.

