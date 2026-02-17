Спряха движението за камиони през проходите Превала и Рожен заради снеговалеж

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ограничава се движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите Превала и Рожен, поради снеговалеж и снегопочистване, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

На проходите Превала, Рожен и Пампорово вали обилен сняг. В по-ниските части в област Смолян продължава да вали пороен дъжд. Дъждовете през последните дни предизвикаха значителни щети върху публичната инфраструктура и частни имоти.

По-рано днес от АПИ призоваха шофьорите да тръгват на път с автомобили, подготвени за зимни условия.

Очакванията на метеоролозите са за значителни валежи от дъжд, като за днес е обявен оранжев код за валежи от дъжд в 11 области, а с понижаване на температурите, той ще преминава в сняг. За утре - 18 февруари, прогнозите са в цялата страна дъждът да премине в сняг.