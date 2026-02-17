ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„PulseDay: Бягай за ритъма на сърцето си" събира л...

Годината на Огнения кон в интериора

Идеален дом

1184
Табун жребци от стоманена тел на художничката Невена Ваклинова


Нищо няма да е в застой, нито твърде колебливо или неясно през новата година по китайския лунен календар. Световните и личните дела ще са под влиянието на Огнения кон, едно от 12-те животни в източната астрологична система. Периодът обещава нестихваща и градивна енергия и решения, които не просто следват тенденции, а ги изпреварват.
В интериора това означава смелост: по-изразителни линии, по-ясна концепция. Материалите са с характер – естествени, тактилни и устойчиви. Пространства, които не са претрупани, а фокусирани и където всяка форма има причина, а всеки детайл – посока.
Конят е символ на сила, но и на дисциплина. Тази двойственост е ключът към добрия дизайн: баланс между емоция и структура, между инстинкт и прецизност. 2026 не е година за компромиси, а за яснота – в избора, в стила, в идентичността.


Четете повече в новия брой на „Идеален дом"

