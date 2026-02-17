Столична община: 173 снегопочистващи машини са в готовност

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Столичната община е в пълна готовност да реагира във връзка с прогнозата за валежи, които след 18:00 часа тази вечер се очаква да преминат от дъжд в сняг при понижаващи се температури от +5° до 0° и да образуват 3–5 см снежна покривка.

В урбанизираната част на София – по улици и булеварди, трасета на масовия градски транспорт и основни пътни артерии – е създадена организация за снегопочистване и разпръскване на смеси против заледяване при започване на снеговалежа.

В готовност тази вечер са 151 снегопочистващи машини, разпределени по райони. Осигурени са допълнително 14 машини за Южната дъга на Софийския околовръстен път, както и техника за общинските пътища в районите „Банкя", „Нови Искър", „Кремиковци", „Витоша" и „Панчарево".

На територията на Природен парк „Витоша" през последните дни са работили 5 снегопочистващи машини, като се извършва избутване на снежна маса и опесъчаване на пътните настилки. Към момента в готовност са 8 машини, които при необходимост ще обслужват двата основни планински пътя – кв. „Драгалевци" – хижа „Алеко" и кв. „Бояна" – „Златни мостове".

Екипите на Столичната община ще извършват постоянен мониторинг на обстановката и ще реагират своевременно при промяна на метеорологичните условия.

Призоваваме водачите на моторни превозни средства да използват автомобили, подготвени за движение при зимни условия, и да се придвижват с повишено внимание и съобразена скорост.