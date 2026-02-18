От гараж в Горубляне до иконичните хотели на Виена - историята на една мебелна компания (Видео)

Историята на българската компания VALIYAN започва романтично и предизвикателно през 90-те години на миналия век от малка работилница с три машини и един навес в Горубляне, където основателите Валентин и Янкул работят денонощно, за да запълнят ниша в производството на специфично обзавеждане. Днес, десетилетия по-късно, компанията е водещ партньор за интериорни проекти в цяла Европа, а в управлението активно навлиза второто поколение мениджъри - Евгения Божерянова и Георги Георгиев.

За тях бизнесът не е просто подарък, а осъзнат избор и огромна отговорност. Евгения и Георги израстват във фабриката, като започват да помагат още като деца и познават всеки детайл от технологичния цикъл.

За Евгения преломният момент на пълно осъзнаване на отговорността идва след майчинството, докато за Георги това се случва по време на мащабен проект във Виена. С това е свързан и един от най-знаковите моменти за VALIYAN - работата по хотел „Софител“ в австрийската столица, проектиран от световноизвестния архитект Жан Нувел.

Георги разказва любопитна история - френският архитект Жан Нувел бил толкова разочарован от работата на предходна голяма немска компания, че се говори, че счупил с чук техен мострен гардероб и поискал друг изпълнител. VALIYAN, като втори в списъка, приемат предизвикателството, влагат сърце и душа и успяват да изпълнят всички 182 стаи, използвайки иновативни за времето си материали.

Евгения Божерянова и Георги Георгиев гостуваха в подкаста на Георги Милков „Без напрежение". Това е епизод, вдъхновен от специалния проект „ОББ Академия NextGEN", насочен към младите предприемачи, които активно навлизат в управлението на фамилните компании.