Лека торта

КОЙ ГОТВИ

Виолета Василева изпраща рецепта за вкусна торта.

ПРОДУКТИ

За блата:

1 яйце, 1/2 ч.ч. кисело мляко, 1/2 пакетче бакпулвер, 1/4 ч.ч. олио (краве или кокосово масло), 1 ч.ч. брашно, 5-6 с.л. мед, 5-6 ореха

За крема:

500 г сладкарска извара, 200 мл течна сладкарска сметана, 1/2 ч.ч. пудра захар, 1 пакетче желатин

За украсата:

топинг и орехови ядки

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Чукваме в купа яйцето, добавяме олио или разтопено масло, киселото мляко и меда. Объркваме добре и добавяме пресятото брашно с бакпулвера и смлените орехови ядки.

Изсипваме кексовото тесто във форма с падащо дъно, покрито с хартия за печене или намазнено и набрашнено. Печем блата в предварително затоплена фурна на 180 градуса. Готовия блат оставяме да изстине върху решетка. Прехвърляме го в подходяща чиния. Сиропираме го по желание с малко прясно мляко.

Разбиваме сладкарската сметана с миксер до пухкав крем. В купа смесваме сладкарската извара, сметаната и пудрата захар. Объркваме с дървена лъжица или бъркалка.

Разтваряме желатина в 50 мл вода да набъбне, след което го разтапяме на водна баня. Добавяме го към млечната смес и разбъркваме отново до хомогенна смес. Изсипваме крема внимателно върху блата, заглаждаме и прибираме в хладилника за около два часа, за да стегне кремът.

Украсяваме отстрани със смлени орехови ядки, а отгоре с шоколадов или плодов топинг и орехови ядки.