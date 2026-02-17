ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

“Димо Алексиев, добре дошъл!”, приветстваха го в п...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22304477 www.24chasa.bg

Снегът предизвика задръстване на прохода Петрохан

3280
Снегът предизвика задръстване на прохода Петрохан СНИМКА: Фейсбук/Христо Карагьозов

Снеговалежът предизвика задръстване на прохода Петрохан, съобщават очевидци в социалните мрежи. 

Те сигнализират, че пътят е непочистен и има закъсали коли, които са задръстили движението. 

По-рано днес от АПИ призоваха шофьорите да тръгват на път с автомобили, които са готови за зимни условия. 

Очакванията на метеоролозите са за значителни валежи от дъжд, като за днес е обявен оранжев код за валежи от дъжд в 11 области, а с понижаване на температурите, той ще преминава в сняг. За утре - 18 февруари, прогнозите са в цялата страна дъждът да премине в сняг.

Снегът предизвика задръстване на прохода Петрохан СНИМКА: Фейсбук/Христо Карагьозов
Снегът предизвика задръстване на прохода Петрохан СНИМКА: Фейсбук/Христо Карагьозов
Снегът предизвика задръстване на прохода Петрохан СНИМКА: Фейсбук/Христо Карагьозов
Снегът предизвика задръстване на прохода Петрохан СНИМКА: Фейсбук/Христо Карагьозов
Снегът предизвика задръстване на прохода Петрохан СНИМКА: Фейсбук/Христо Карагьозов
Снегът предизвика задръстване на прохода Петрохан СНИМКА: Фейсбук/Христо Карагьозов
Снегът предизвика задръстване на прохода Петрохан СНИМКА: Фейсбук/Христо Карагьозов
Снегът предизвика задръстване на прохода Петрохан СНИМКА: Фейсбук/Христо Карагьозов
Снегът предизвика задръстване на прохода Петрохан СНИМКА: Фейсбук/Христо Карагьозов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Меглена Плугчиева и Пламен Александров: По време на ковида изживяхме нашата дигитална любов с вечери на лаптопите