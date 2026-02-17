Снегът предизвика задръстване на прохода Петрохан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Снеговалежът предизвика задръстване на прохода Петрохан, съобщават очевидци в социалните мрежи.

Те сигнализират, че пътят е непочистен и има закъсали коли, които са задръстили движението.

По-рано днес от АПИ призоваха шофьорите да тръгват на път с автомобили, които са готови за зимни условия.

Очакванията на метеоролозите са за значителни валежи от дъжд, като за днес е обявен оранжев код за валежи от дъжд в 11 области, а с понижаване на температурите, той ще преминава в сняг. За утре - 18 февруари, прогнозите са в цялата страна дъждът да премине в сняг.