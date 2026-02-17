ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

“Димо Алексиев, добре дошъл!”, приветстваха го в п...

Ремонт на топлопровод затруднява движението в столичния район "Слатина"

Ремонт в столицата. Снимка: Евгени Цветков

Поради авариен ремонт на топлопровод ще бъде затруднено движението в част от столичния квартал „Слатина", съобщиха от район „Слатина" в публикация във Фейсбук.

От днес поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на обект с адрес ж.к. „Христо Смирненски", бл. 1А с изкоп на улица, паркинг, тротоар, тревни площи и алея, подход към паркинг между бл. 2 и бл. 1А. За целта ще бъде затруднено движението за моторни превозни средства и пешеходци по улицата подход към паркинги между бл. 2 и бл. 1А, пише в публикацията.

Ремонтните дейности продължават от 9:30 ч. днес до 24:00 ч. на 24 февруари, а прекъсването на топлоснабдяването ще бъде в рамките на 48 часа.

Заради ремонтните дейности е въведена временната организация на движението.

Вчера аварии оставиха част от столичния квартали без парно и топла вода, припомня БТА.

Ремонт в столицата.

