ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Президентът Йотова: КЗД доказа, че равното третира...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22305205 www.24chasa.bg

Обилен сняг вали в Монтанско, има множество закъсали автомобили

3712
Прохода Петрохан СНИМКА: АПИ

Обилен сняг вали в област Монтана , на терен работят 31 машини, като засега пътищата са проходими при зимни условия, но има невралгични участъци със стръмни наклони, по които има закъсали автомобили, съобщиха от Областното пътно управление в Монтана.

В старопланинския проход Петрохан в Стара планина, през който преминава най-късият път от София към областите Монтана и Видин, за шест часа е натрупало около 10 сантиметра снежна покривка, като температурата е около минус 5 градуса. Освен обилен снеговалеж, има и силен вятър, който затруднява почистването на пътя, съобщава БТА. По него постоянно минават снегорини и опесъчители, но много бързо се натрупва нов сняг. На стръмните участъци има закъсали автомобили, които се изтеглят своевременно. Ако пътуването през Петрохан не е крайно наложително, е добре то да се избегне, тъй като метеорологичните условия в планината са тежки, заявиха от пътното управление.

Критични участъци има и по шосетата в района на Лом, където също има закъсали автомобили на стръмни наклони и се налага изтегляне. Ако снеговалежът продължи със същата интензивност е възможно през нощта участъци от пътищата в региона да бъдат затворени временно за почистване.

Прохода Петрохан СНИМКА: АПИ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Меглена Плугчиева и Пламен Александров: По време на ковида изживяхме нашата дигитална любов с вечери на лаптопите