Обилен сняг вали в Монтанско, има множество закъсали автомобили

Обилен сняг вали в област Монтана , на терен работят 31 машини, като засега пътищата са проходими при зимни условия, но има невралгични участъци със стръмни наклони, по които има закъсали автомобили, съобщиха от Областното пътно управление в Монтана.

В старопланинския проход Петрохан в Стара планина, през който преминава най-късият път от София към областите Монтана и Видин, за шест часа е натрупало около 10 сантиметра снежна покривка, като температурата е около минус 5 градуса. Освен обилен снеговалеж, има и силен вятър, който затруднява почистването на пътя, съобщава БТА. По него постоянно минават снегорини и опесъчители, но много бързо се натрупва нов сняг. На стръмните участъци има закъсали автомобили, които се изтеглят своевременно. Ако пътуването през Петрохан не е крайно наложително, е добре то да се избегне, тъй като метеорологичните условия в планината са тежки, заявиха от пътното управление.

Критични участъци има и по шосетата в района на Лом, където също има закъсали автомобили на стръмни наклони и се налага изтегляне. Ако снеговалежът продължи със същата интензивност е възможно през нощта участъци от пътищата в региона да бъдат затворени временно за почистване.