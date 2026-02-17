ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спряха движението за камиони по части от "Хемус" заради снега

3176
АМ "Хемус" СНИМКА: АПИ

Движението на камиони над 12 т по АМ "Хемус" е спряно в някои части на магистралата заради силен снеговалеж, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". 

В област София движението за камиони е спряно и в двете посоки, а в област Ловеч - само в посока София. 

По-рано днес от АПИ призоваха шофьорите да тръгват на път с автомобили, които са готови за зимни условия.

Очакванията на метеоролозите са за значителни валежи от дъжд, като за днес е обявен оранжев код за валежи от дъжд в 11 области, а с понижаване на температурите, той ще преминава в сняг. За утре - 18 февруари, прогнозите са в цялата страна дъждът да премине в сняг.

