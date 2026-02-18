Закъсали коли в снега, затворена „Тракия“, дървена ваканция в Силистра и Тутракан - зимата се върна (Обзор)

В плен на завърналата се зима е Североизточна България. При обявени предупреждения за опасно ниски температури и силен вятър, зимната обстановка в страната рязко се усложни. Снегът, натрупал се през нощта, създаде сериозни затруднения по пътищата още в ранните часове на деня.

За днес се очаква бурен вятър в по-голямата част от страната. Освен навявания и поледици, се очакват пориви над 100 км/ч в отделни области.

Движението по част от автомагистрала „Тракия" е временно ограничено заради тежките метеорологични условия. В Бургас проливен дъжд доведе до наводняване на улица и затруднения в трафика. Заради влошената обстановка занятията в училищата в Силистра и Тутракан бяха отменени.

Поради силни снегонавявания и намалена видимост е временно ограничено движението на всички МПС по автомагистрала "Тракия" между Бургас и Зимница. За леките автомобили се препоръчва обход по стария път Бургас – Карнобат, а за товарни автомобили над 12 т – обходни маршрути Петолъчката – Ямбол – Средец – Бургас и Петолъчката – Елхово – Средец – Бургас.

Затворен за леки автомобили е пътят Бургас - Долно Езерово в отсечката от "Сомат" до квартала заради наводняване на ул. "Дряново". Това е най-ниската точка в квартала и водата се стича от нивите. Пропускат се само автобуси, микробуси и камиони. Обходният маршрут е през магазин "Джъмбо" и квартал "Горно Езерово". Реките и деретата на територията на общината са с повишено ниво. Залятата улица в "Долно Езерово" се отводнява от екип на пожарната. Падналото количество дъжд е 65 литра на кв. м. Няма пряка опасност за населението.

Тежка е обстановката на старопланинските проходи. На Петрохан натрупа, на Шипка и в момента продължава да вали сняг.

До 20 сантиметра достигна снежната покривка във Велико Търново след 8 часа снеговалеж, който продължава и към момента.

В Северозапада имаше много закъсали автомобили. В Североизточна България има силен вятър и навявания, но към момента няма затворени пътища заради обилния снеговалеж. Настилките се почистват, обработват и опесъчават.

Обучение от разстояние в електронна среда ще бъде въведено в общините Силистра, Главиница, Дулово заради усложнената зимна обстановка. На този етап няма информация за подобни мерки в общините Ситово, Кайнарджа и Алфатар, предаде общественото радио. Със заповед на кмета на Тутракан днешният ден е обявен за неучебен за всички училища на територията на общината.

По данни на дежурния в Областното пътно управление няма затворени пътища, но има много закъсали автомобили, като условията са зимни и на места труднопроходими заради силен северен вятър и множество навявания. Снежната покривка е до около 10 сантиметра, на терен работят 15 машини. Пътната техника е насочена към изтегляне на автомобили при необходимост, тъй като много шофьори са тръгнали без подходящи зимни гуми. От пътните служби призовават за повишено внимание при движение.

Без електрозахранване са град Дулово и съседни населени места.

Движението на тежкотоварни автомобили през проходите Превала, Рожен и Пампорово беше ограничено късно във вторник вечер.

В Шумен е получено обаждане за паднали клони, които са били своевременно отстранени от екипите на терен. Няма сигнали за закъсали автомобили. В Шуменско времето е облачно със силен вятър и снеговалеж без мъгла. Пътните настилки са мокри. 29 машини са на терен.

Движението на тежкотоварни автомобили над 12 т е ограничено и по II-73 (Ришки проход) между Карнобат и границата с област Шумен, както и по I-6 между Бургас и Ямбол. На терен работят 45 машини за почистване и обработка на републиканската пътна мрежа. Няма сигнали за бедстващи хора, а постъпилите до дежурния в областна администрация сигнали за паднали дървета се обработват активно.

Заснежени, но проходими при зимни условия са пътищата в Русенско. Там пътят Русе – Бяла е затворен за тежкотоварни автомобили над 20 тона. 43 коли работят на терен. Заради силния вятър на Дунав мост има заледявания. Изпратена е техника да обработва настилките.

Закъсали тирове и автобуси по пътищата във Великотърновско тази нощ. Проблеми със снега имаше край Самоводене (по пътя Русе - Велико Търново) и по трасето София - Варна. Камиони се изтеглят край село Раданово и град Стражица. Закъсалите автобуси са предимно туристически, транзитно преминаващи, с турска регистрация. Основният проблем се оказват не толкова трасетата, колкото чуждите тирове и автобуси с износени гуми.

Временно е ограничено движението на товарни автомобили над 12 тона по всички направления от републиканската пътна мрежа и в област Добрич. Причината е силен снеговалеж и намалена видимост. Пътищата се обработват и към момента, машините са на терен.

21 автомобила обработват пътните настилки в Разградско. Има навявания, но пътищата са проходими. Не са подавани сигнали за закъсали автомобили.

5-6 сантиметра е вече снежната покривка в Силистренско. 15 машини в момента обработват пътните артерии. След получен сигнал за закъсал камион край село Загоричене е изпратен екип на място.

50 коли почистват пътните настилки в Търговищко. Има навявания, силен вятър и снеговалеж. Не са получени обаждания за произшествия или закъсали автомобили, съобщава . Пътищата са отворени.

Оранжев и жълт код за валежи и силен вятър е обявен за деня в по-голямата част от страната. В нощните часове в Североизточна България ще има условия и за поледици, картата с предупредителните кодове за опасните метеорология е публикувана в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Днес от запад валежите ще спират, най-късно в източните райони, където през по-голямата част от деня ще остане облачно със снеговалежи.

В планините е облачно, трупа нов сняг, вятърът е ураганен. По проходите ще има нови условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 5 градуса, на 2000 метра - около минус 9 градуса, съобщават от НИМХ.