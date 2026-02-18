ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Заловиха подпалвач от Раковски, опожарил чужда кол...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22307695 www.24chasa.bg

АПИ: Внимавайте при км 76 от пътя Банско – Гоце Делчев, има свлачище и паднали дървета

2436
Свлачище. Снимката е илюстративна. Снимка: Снимка: Архив

Движението при км 76 на път II-19 Банско – Гоце Делчев, при района на Господинци да се осъществява с повишено внимание, поради почистване на земна маса и паднали дървета на пътното платно, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от сигналисти.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Свлачище. Снимката е илюстративна.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание