АПИ: Внимавайте при км 76 от пътя Банско – Гоце Делчев, има свлачище и паднали дървета

Движението при км 76 на път II-19 Банско – Гоце Делчев, при района на Господинци да се осъществява с повишено внимание, поради почистване на земна маса и паднали дървета на пътното платно, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от сигналисти.